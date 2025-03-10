У Трампа заявили, що не обмежували Україні розвіддані, які потрібні для оборони

У Дональда Трампа заявили про прогрес у переговорах щодо Миру в Україні. А також що сподіваються на підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Al Jazeera.

Так, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати очікують істотного прогресу на переговорах щодо України цього тижня і сподіваються на підписання угоди щодо найважливіших корисних копалин.

"Я думаю, що ми їдемо туди з надією на те, що доб'ємося істотного прогресу", - сказав Віткофф.

За його, на зустрічах України та США цього тижня також буде обговорюватись обмін розвідданими.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації для захисту, якого потребують українці.

США призупинили обмін розвідданими з Україною

Варто нагадати, що нещодавно США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Попри те, що Білий дім не пояснював такі дії та не попереджував про наміри, повідомлення щодо блокування передачі Україні розвідданих підтвердив директор ЦРУ.

Пізніше глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова замінити США в питанні надання розвідувальної інформації Україні. А західні ЗМІ писали, що Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.

Напередодні сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував дати Україні розвіддані та поновити передачу озброєння для захисту, доки не вдасться досягти припинення вогню.

А президент США Дональд Трамп заявив, що країна може поновити передачу Україні розвідувальних даних. Вона була заблокована нещодавно разом з припиненням надання допомоги за ініціативи офіційного Вашингтона.