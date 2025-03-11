Сенатор США обвинил Трампа в ослаблении обороны Украины

Когда сенатора спросили, слышал ли он во время своего визита о конкретных атаках или инцидентах, на которые можно было бы повлиять, если бы украинцы обладали разведданными, он ответил: "Сто процентов".

"Если есть вещи, которые они не получают, которые им нужны, это меняет их способность защищаться от атак. И эти атаки произошли в пятницу вечером, в субботу, когда я был там", - сказал он журналистам.

Reuters напоминает, что Келли, член Комитета по вооруженным силам, находился в Украине с субботы по воскресенье, чтобы выразить поддержку народу нашей страны и оценить ситуацию.

Также отвечая на вопрос об Илоне Маске сенатор заявил, что миллиардер, "очевидно... несерьезный парень".

Маск в свою очередь, написал в комментарии к посту Келли с фотографией из Украины, что тот является "предателем". Чиновник ответил следующее:

"Предатель? Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы - это основной принцип, который делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, может быть, тебе стоит оставить это тем из нас, кто понимает", - написал он.

Reuters уточняет, что это был третий визит Келли в Украину с 2023 года.