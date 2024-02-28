Сенатор США закликав виробників чіпів "робити більше", щоб продукція не потрапляла у зброю РФ

Річард Блюменталь зауважив, що компанії мають зробити все можливе, щоб добре відстежувати свої пристрої.

Він висловив занепокоєння щодо таких виробників:

Advanced Micro Devices;

Intel Corporation;

Texas Instruments;

Analog Devices.

За його словами, вони роблять недостатньо для уникнення використання їхніх продуктів у російській військовій техніці.

Економістка Еліна Рибакова зазначила, що зазвичай компоненти виробляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах, а до Росії потрапляють через Туреччину, ОАЕ та країнах, що межують.

Компанії, у свою чергу, надали відповідь щодо висунутих тез та зазначили, що вже "активно працюють над відстеженням дистриб’юторів та співпрацею з глобальною митницею".