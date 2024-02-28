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Сенатор США закликав виробників чіпів "робити більше", щоб продукція не потрапляла у зброю РФ

Фото: сенатор США Річард Блюменталь (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У понеділок, 27 лютого, під час спеціального слухання сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї. Він зауважив, що чипи американського виробництва продовжують знаходити в обладнанні ворога на полі бою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Річард Блюменталь зауважив, що компанії мають зробити все можливе, щоб добре відстежувати свої пристрої. 

Він висловив занепокоєння щодо таких виробників: 

  • Advanced Micro Devices;
  • Intel Corporation;
  • Texas Instruments;
  • Analog Devices.

За його словами, вони роблять недостатньо для уникнення використання їхніх продуктів у російській військовій техніці.

Економістка Еліна Рибакова зазначила, що зазвичай компоненти виробляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах, а до Росії потрапляють через Туреччину, ОАЕ та країнах, що межують.

Компанії, у свою чергу, надали відповідь щодо висунутих тез та зазначили, що вже "активно працюють над відстеженням дистриб’юторів та співпрацею з глобальною митницею". 

 

 

Нагадаємо, постійний підкомітет Сенату США з розслідувань назначив спеціальне слухання на 27 лютого. Воно зосереджувалось на з'ясуванні шляхів, якими американські мікросхеми потрапляють до російської зброї, а також введення додаткових заходів, які покликані перешкодити Росії використовувати американські технології у війні проти України.

Зазначається, що санкції спрямовані на перешкоджання доступу Росії до останніх поколінь чипів, аби позбавити її можливості атакувати Україну такою зброєю.

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