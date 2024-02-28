Сенатор США закликав виробників чіпів "робити більше", щоб продукція не потрапляла у зброю РФ

У понеділок, 27 лютого, під час спеціального слухання сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї. Він зауважив, що чипи американського виробництва продовжують знаходити в обладнанні ворога на полі бою України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Річард Блюменталь зауважив, що компанії мають зробити все можливе, щоб добре відстежувати свої пристрої.
Він висловив занепокоєння щодо таких виробників:
За його словами, вони роблять недостатньо для уникнення використання їхніх продуктів у російській військовій техніці.
Економістка Еліна Рибакова зазначила, що зазвичай компоненти виробляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах, а до Росії потрапляють через Туреччину, ОАЕ та країнах, що межують.
Компанії, у свою чергу, надали відповідь щодо висунутих тез та зазначили, що вже "активно працюють над відстеженням дистриб’юторів та співпрацею з глобальною митницею".
Нагадаємо, постійний підкомітет Сенату США з розслідувань назначив спеціальне слухання на 27 лютого. Воно зосереджувалось на з'ясуванні шляхів, якими американські мікросхеми потрапляють до російської зброї, а також введення додаткових заходів, які покликані перешкодити Росії використовувати американські технології у війні проти України.
Зазначається, що санкції спрямовані на перешкоджання доступу Росії до останніх поколінь чипів, аби позбавити її можливості атакувати Україну такою зброєю.
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