Сенатор США призвал производителей чипов "делать больше", чтобы продукция не попадала в оружие РФ

Ричард Блюменталь отметил, что компании должны сделать все возможное, чтобы отслеживать свои устройства.

Он выразил обеспокоенность по поводу таких производителей:

Advanced Micro Devices;

Intel Corporation;

Texas Instruments;

Analog Devices.

По его словам, они делают недостаточно во избежание использования их продуктов в российской военной технике.

Экономистка Элина Рыбакова отметила, что обычно компоненты производятся в Китае, Малайзии и Филиппинах, а в Россию попадают через Турцию, ОАЭ и граничащие страны.

Компании, в свою очередь, ответили на выдвинутые тезисы и отметили, что уже "активно работают над отслеживанием дистрибьюторов и сотрудничеством с глобальной таможней".