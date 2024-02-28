RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенатор США призвал производителей чипов "делать больше", чтобы продукция не попадала в оружие РФ

Фото: сенатор США Ричард Блюменталь (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В понедельник, 27 февраля, в ходе специального слушания сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии. Он отметил, что чипы американского производства продолжают находиться в оборудовании врага на поле боя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ричард Блюменталь отметил, что компании должны сделать все возможное, чтобы отслеживать свои устройства.

Он выразил обеспокоенность по поводу таких производителей:

  • Advanced Micro Devices;
  • Intel Corporation;
  • Texas Instruments;
  • Analog Devices.

По его словам, они делают недостаточно во избежание использования их продуктов в российской военной технике.

Экономистка Элина Рыбакова отметила, что обычно компоненты производятся в Китае, Малайзии и Филиппинах, а в Россию попадают через Турцию, ОАЭ и граничащие страны.

Компании, в свою очередь, ответили на выдвинутые тезисы и отметили, что уже "активно работают над отслеживанием дистрибьюторов и сотрудничеством с глобальной таможней".

 

 

Напомним, постоянный подкомитет Сената США по расследованиям назначил специальное слушание на 27 февраля. Оно сосредотачивалось на выяснении путей, которыми американские микросхемы попадают в российское оружие, а также введение дополнительных мер, призванных помешать России использовать американские технологии в войне против Украины.

Отмечается, что санкции направлены на препятствование доступу России к последним поколениям чипов, чтобы лишить ее возможности атаковать Украину таким оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСенат США