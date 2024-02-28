Сенатор США призвал производителей чипов "делать больше", чтобы продукция не попадала в оружие РФ

В понедельник, 27 февраля, в ходе специального слушания сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии. Он отметил, что чипы американского производства продолжают находиться в оборудовании врага на поле боя Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Ричард Блюменталь отметил, что компании должны сделать все возможное, чтобы отслеживать свои устройства.
Он выразил обеспокоенность по поводу таких производителей:
По его словам, они делают недостаточно во избежание использования их продуктов в российской военной технике.
Экономистка Элина Рыбакова отметила, что обычно компоненты производятся в Китае, Малайзии и Филиппинах, а в Россию попадают через Турцию, ОАЭ и граничащие страны.
Компании, в свою очередь, ответили на выдвинутые тезисы и отметили, что уже "активно работают над отслеживанием дистрибьюторов и сотрудничеством с глобальной таможней".
Напомним, постоянный подкомитет Сената США по расследованиям назначил специальное слушание на 27 февраля. Оно сосредотачивалось на выяснении путей, которыми американские микросхемы попадают в российское оружие, а также введение дополнительных мер, призванных помешать России использовать американские технологии в войне против Украины.
Отмечается, что санкции направлены на препятствование доступу России к последним поколениям чипов, чтобы лишить ее возможности атаковать Украину таким оружием.
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