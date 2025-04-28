Треба дати зрозуміти Путіну - США готові перетворити його та РФ на "корм для риб", - сенатор

У контексті триваючої війни Росії проти України Кеннеді висловив жорстку критику на адресу російського диктатора Володимира Путіна та його дій щодо США та України.

За словами Кеннеді, Путін порушив усі обіцянки, які він давав колишньому президенту Дональду Трампу, і зараз намагається зберегти всю територію, яку захопив під час агресії.

"Він відмовився від усіх обіцянок, які дав президенту Трампу. Його остання пропозиція - це, ну, нічого. Він хоче зберегти всю захоплену територію", - заявив сенатор Кеннеді.

Кеннеді також підкреслив, що Путін хоче обмежити можливість України вступити до НАТО і прагне, щоб США та Європа припинили підтримку України.

Кеннеді нещадно критикував Путіна за те, що він не поважав Трампа і не визнавав його лідерства, заявивши, що "ми готові перетворити його та його країну на їжу для риб".

Тиск на Путіна

Сенатор підкреслив важливість чіткої відповіді на дії Кремля для відновлення стабільності в Україні та міжнародній безпеці.

У свою чергу, президент Трамп зажадав від Путіна припинити удари по Києву та заявив, що його не влаштовує продовження атак на Україну.

Кеннеді вважає, що для припинення війни Росія має понести серйозну відповідальність, і наполягає на тому, що Європа також повинна взяти на себе більшу частину фінансової відповідальності.

"Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що є ціна, яку потрібно заплатити за те, що він обманює нашого президента", - зазначив Кеннеді, підкреслюючи необхідність тиску на Кремль.