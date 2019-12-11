Сенатор США заблокировал проект санкций за вмешательство в выборы

Член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, механизмы, которые предусмотрены законопроектом, в большей степени предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не на защиту от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крэйпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой президент в нашей истории", - заявил Крэйпо.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планировал провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Новый законопроект должен был ужесточить санкции.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных компаний или лиц, которые вмешиваются в американские выборы.

Американский лидер назвал документ еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы США. Он подчеркнул, что указ требует от спецслужб США оценки степени любого иностранного вмешательства после выборов разного уровня, прошедших на территории страны.