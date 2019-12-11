Сенатор США заблокував проект санкцій за втручання у вибори

Член сенату Конгресу США від Республіканської партії Майк Крэйпо заблокував спробу демократів прийняти резолюцію про санкції за втручання в американські вибори. Про це повідомляє The Hill.

За його словами, механізми, які передбачені законопроектом, більшою мірою призначені нібито для нападок на адміністрацію Трампа і республіканців, а не на захист від спроб втрутитися в американські вибори з боку Росії та інших країн. Уточнюється, що Крейпо є головою банківського комітету, який володіє юрисдикцією щодо санкцій.

"Я думаю, що президент Трамп, ймовірно, ввів більше санкцій проти росіян, ніж будь-який президент у нашій історії", - заявив Крэйпо.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня планував провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії. Новий законопроект повинен був посилити санкції.

Як повідомляло РБК-Україна, в минулому році Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних компаній або осіб, які втручаються в американські вибори.

Американський лідер назвав документ ще одним рядком в списку жорстких заходів по захисту виборчої системи США. Він підкреслив, що указ вимагає від спецслужб США оцінки ступеня будь-якого іноземного втручання після виборів різного рівня, які пройшли на території країни.