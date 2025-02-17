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Сенатор США про угоду з Україною щодо "рідкісноземів": це довгостроково

Понеділок 17 лютого 2025 22:19
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Сенатор США про угоду з Україною щодо "рідкісноземів": це довгостроково Фото: Том Тілліс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Роман Кот

Угода України та Сполучених Штатів Америки щодо рідкісноземельних природних ресурсів буде довгостроковою. Вона має стимулювати оборонну співпрацю країн.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Том Тілліс.

"Це довгостроково. Це не миттєва гра. Це не те, з чого ви отримуєте цінність цього чи наступного року. Це частина довгострокової угоди. Очевидно, що це має стимулювати оборонну співпрацю, оборонні гарантії. Я вважаю, що президент Зеленський і його радники враховують це", - сказав Тілліс.

Сенатор зазначив, що наразі ще зарано говорити про конкретну угоду, оскільки вона перебуває на стадії обговорення. На його думку, ті, хто вважає, що рішення вже ухвалене, не беруть безпосередньої участі в переговорах. Він наголосив, що процес має рухатися вперед, оскільки це є ключовим фактором для залучення економічних ресурсів, необхідних для відбудови та відновлення України.

Угода про партнерство України та США

Нещодавно у США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Зазначалось, що угода може бути підписана на Мюнхенській конференції.

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, угода про партнерство між США та Україною стане довгостроковим щитом безпеки для українців.

Водночас, за даними РБК-Україна, Україна доопрацювала угоду та передала її американській стороні.

Пізніше ЗМІ написали, що США запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів, а Зеленський відмовився підписувати документ на таких умовах.

Раніше 15 лютого Зеленський заявляв, що Україна продовжує діалог зі США щодо угоди про рідкісноземельні мінерали. Процес обговорення триває.

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