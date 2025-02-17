Сенатор США о соглашении с Украиной по "редкоземам": это долгосрочно

Соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки по редкоземельным природным ресурсам будет долгосрочным. Оно должно стимулировать оборонное сотрудничество стран.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом во время визита в Киев заявил сенатор США Том Тиллис.

"Это долгосрочно. Это не сиюминутная игра. Это не то, из чего вы получаете ценность в этом или следующем году. Это часть долгосрочного соглашения. Очевидно, что это должно стимулировать оборонное сотрудничество, оборонные гарантии. Я считаю, что президент Зеленский и его советники учитывают это", - сказал Тиллис.

Сенатор отметил, что пока еще рано говорить о конкретном соглашении, поскольку оно находится на стадии обсуждения. По его мнению, те, кто считает, что решение уже принято, не принимают непосредственного участия в переговорах. Он подчеркнул, что процесс должен двигаться вперед, поскольку это является ключевым фактором для привлечения экономических ресурсов, необходимых для восстановления и восстановления Украины.

Соглашение о партнерстве Украины и США

Недавно в США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Отмечалось, что соглашение может быть подписано на Мюнхенской конференции.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, соглашение о партнерстве между США и Украиной станет долгосрочным щитом безопасности для украинцев.

В то же время, по данным РБК-Украина, Украина доработала соглашение и передала его американской стороне.

Позже СМИ написали, что США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, а Зеленский отказался подписывать документ на таких условиях.