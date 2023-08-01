Сенатор США прокоментував ядерні погрози Медведєва: це була б атака на НАТО

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це було б нападом на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", - написав Грем.

За його словами, росіянам "час протверезіти, усвідомити", що їхнє варварське вторгнення в Україну не спрацює. Він закликав РФ вивести війська і "врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".

Погрози Медведєва

Нагадаємо, вчора заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре погрожував країнам Заходу. Він зазначав, що якщо контрнаступ Збройних сил України виявиться успішним, то Росії доведеться застосувати ядерну зброю.

При цьому поплічник диктатора Володимира Путіна нафантазував, що "російські солдати не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

У Білому домі заявили, що ядерні погрози Медведєва є безрозсудною та безвідповідальною риторикою.

Нагадаємо, раніше Медведєв погрожував вбити президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента висміяли такі погрози.