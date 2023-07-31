ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безрозсудно та безвідповідально. США відреагували на ядерні погрози Медведєва

Новость на русском →
Понеділок 31 липня 2023 23:01
Безрозсудно та безвідповідально. США відреагували на ядерні погрози Медведєва Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ядерні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва є безрозсудною та безвідповідальною риторикою.

Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, США досі не спостерігали жодних ознак того, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї.

"Застосування ядерної зброї в Україні - або будь-де було б катастрофічним для всього світу і мало б серйозні наслідки для Росії", - зазначив він.

Представник Ради нацбезпеки додав, що США уважно стежать за тим, що відбувається, але поки що немає причин для коригування ядерної позиції країни.

Що сказав Медведєв

Нагадаємо, вчора Медведєв вкотре погрожував країнам Заходу. Він зазначав, що якщо контрнаступ Збройних сил України виявиться успішним, то Росії доведеться застосувати ядерну зброю.

При цьому поплічник диктатора Володимира Путіна нафантазував, що "російські солдати не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Нагадаємо, раніше Медведєв погрожував вбити президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента висміяли такі погрози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Сполучені Штати Америки Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні