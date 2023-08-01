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Сенатор США прокомментировал ядерные угрозы Медведева: это была бы атака на НАТО

Фото: сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Использование Россией ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на самое НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО", - написал Грэм.

По его словам, россиянам "пора протрезветь, осознать", что их варварское вторжение в Украину не сработает. Он призвал РФ вывести войска и "спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".

Угрозы Медведева

Напомним, вчера заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал странам Запада. Он отмечал, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины окажется успешным, России придется применить ядерное оружие.

При этом приспешник диктатора Владимира Путина нафантазировал, что "российские солдаты не дают разгореться мировому ядерному пожару".

В Белом доме заявили, что ядерные угрозы Медведева являются безрассудной и безответственной риторикой.

Напомним, ранее Медведев угрожал убить президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента высмеяли такие угрозы.

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