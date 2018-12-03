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Сенатор США закликав Пентагон відправити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю

Новини » Політика    03.12.2018 - 18:28
Сенатор США закликав Пентагон відправити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю
Фото: Джон Баррассо (flickr.com/gageskidmore)

Сенатор закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря

Сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США відправити кораблі в Чорне море і надати Україні нові види озброєння. Про це він заявив в ефірі каналу NBC, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Голос Америки.

Сенатор закликав НАТО направити кораблі в Чорне море. Барассо впевнений, що такі дії продемонструють народу України підтримку з боку американців, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватися міжнародного права.

"Путін не розуміє домовленостей, він розуміє дію. Слова для нього трохи значать, а ось дії - так. Вважаю, ми повинні робити більше", - заявив він.

Сенатор закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря.

"Ми надали їм протитанкову зброю, тепер повинні надати їм протиповітряне озброєння, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів", - заявив Баррассо.

Відзначимо, в НАТО заявляли, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.

Відзначимо також, Україна буде просити закрити Босфор для Російської Федерації у зв'язку з агресією у Керченській протоці.

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