Після атаки на Суми: що сказав Трамп про нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп відповів, чи буде він запроваджувати санкції проти Росії після того, як вона завдала ракетних ударів по Сумах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з президентом Сальвадора Наїбом Букеле.
"Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Nord Stream 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу", - сказав Трамп, відповідаючи на питання репортера про те, чи будуть додаткові санкції проти Росії.
Також американський лідер додав, що він "його зупинив".
"Це російський трубопровід. Найбільший трубопровід у світі, я думаю. Йде до Німеччини. І я зупинив його", - розповів Трамп.
Санкції Трампа проти РФ
Раніше Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ.
До списку дій, які вчиняє Росія, зокрема, потрапляють: спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів у США та інших країнах; участь у шкідливій кібердіяльності проти США та їхніх союзників і партнерів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США тощо.
Удар по Сумах
13 квітня російські терористи завдали ракетного удару по центру Сум. Балістичні ракети розірвалися в місці великого скупчення мирних жителів.
Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. Окрім того, через ворожу атаку загинули щонайменше 35 людей.
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