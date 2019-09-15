Сенатор США предлагает подготовить удары по нефтяным объектам Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, если Тегеран не прекратит провокационную деятельность, в том числе обогащение урана. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что Иран не изменит поведение, пока последствия не станут для него "более реальными".

"Настало время для США рассмотреть атаку на иранские нефтеперерабатывающие заводы, если они продолжат провокации или будет наращивать обогащение урана", - написал он.

Грэм добавил, что йеменские мятежники-хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии при поддержке Ирана.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Иранский режим не заинтересован в мире, они стремятся к обладанию ядерным оружием и доминированию в регионе", - написал сенатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов к сокращению обязательств по ядерной сделке. По словам президента Хасана Рухани, Тегеран готов приступить к новым исследованиям в сфере атома.