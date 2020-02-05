Сенатор-республиканец заявил, что поддержит одну из статей импичмента Трампа

Сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По его словам, это статья о злоупотреблении властью.

"Сложный вопрос, на который конституция зобов'обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, совершил ли президент столь крайнюю и вопиющее действие, чтобы она соответствовала определению особо тяжкого преступления или проступка. И ответ - да", - заявил сенатор.

В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа - препятствование работе Конгресса США.

"Своим голосом я скажу детям и внукам, что я выполнил свой долг. То, что сделал президент, было неправильно. Вопиюще неправильно", - заявил сенатор.

Отметим, что это впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента из своей же партии.

Напомним, 5 февраля в Сенате Соединенных Штатов состоится голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. По первой статье импичмента Трампа обвиняют в злоупотреблении властью в личных целях. По второй - в препятствовании Конгресса. Голосование начнется в 23:00 по киевскому времени.

Кроме того, 31 января Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США заблокировали республиканцы, которые имеют большинство в Сенате.