Сенатор, який підтримує Україну, відмовився від Tesla після перепалки з Маском

Сенатор відвідував Україну після того, як адміністрація Дональда Трампа зупинила обмін розвідданими. Келлі звинуватив адміністрацію Трампа у послабленні обороноздатності України. За його словами, рішення про обмеження доступу до розвідувальних даних суттєво вплинуло на здатність України захищатися від російських атак.

Після цього Ілон Маск назвав Келлі "зрадником" у соцмережі X (Twitter). Сенатор різко відповів голові Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

"Зрадник? Ілон, якщо ти не розумієш, що захист свободи - це основоположний принцип, який робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, варто залишити це тим, хто це розуміє", - зазначив сенатор.

Келлі 14 березня в X (Twitter) опублікував відео і сказав, що востаннє їде на своїй Tesla на роботу.



"Коли я купував цю річ, я не думав, що це стане політичною темою. Кожного разу, коли я сідаю в цю машину протягом останніх 60 днів або близько того, це нагадує мені про те, якої шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні", - сказав він.

Пізніше в інтерв’ю Bloomberg Келлі назвав Tesla "рекламним щитом", що демонструє роботу Маска на Трампа. Келлі, який купив білий Chevy Tahoe на заміну Tesla, сказав, що цей крок був частково натхненний тим, що мільярдер очолив Департамент DOGE, який підштовхнув відомства до скорочення десятків тисяч працівників.