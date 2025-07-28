Сенатор Грем про новий дедлайн для РФ: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа

Дедлайн Трампа для Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попередив Росію про нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. Він дав главі Кремля 50 днів для ухвалення рішення.

Також Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.

Водночас американський президент зазначив, що в разі, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".

Сьогодні Трамп заявив, що знову розчарований діями Путіна і скоротив свій дедлайн у 50 днів, який дав Путіну для перемир'я з Україною.

За словами американського лідера, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України, оскільки "прогресу не досягнуто".

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