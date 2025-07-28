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Сенатор Грэм о новом дедлайне для РФ: Путин серьезно просчитался насчет Трампа

Фото: сенатор США Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался в своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм написал в соцсети Х.

Грэм заявил, что полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - отметил сенатор.

Он добавил, что Конгресс США, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".

 

Дедлайн Трампа для Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о новых санкциях, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. Он дал главе Кремля 50 дней для принятия решения.

Также Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

При этом американский президент отметил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

Сегодня Трамп заявил, что снова разочарован действиями Путина и сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал Путину для перемирия с Украиной.

По словам американского лидера, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".

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