Сенатор Грем про новий дедлайн для РФ: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа

Як повідомляє РБК-Україна , про це сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем написав у соцмережі Х .

Він додав, що Конгрес США, у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".

"Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", - зазначив сенатор.

Грем заявив, що повністю розуміє розчарування Трампа щодо постійних атак Росії на Україну, що свідчить про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів.

Дедлайн Трампа для Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попередив Росію про нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. Він дав главі Кремля 50 днів для ухвалення рішення.

Також Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.

Водночас американський президент зазначив, що в разі, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".

Сьогодні Трамп заявив, що знову розчарований діями Путіна і скоротив свій дедлайн у 50 днів, який дав Путіну для перемир'я з Україною.

За словами американського лідера, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України, оскільки "прогресу не досягнуто".

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