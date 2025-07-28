Сенатор Грэм о новом дедлайне для РФ: Путин серьезно просчитался насчет Трампа

Как сообщает РБК-Украина , об этом сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм написал в соцсети Х .

Он добавил, что Конгресс США, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - отметил сенатор.

Грэм заявил, что полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

Дедлайн Трампа для Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о новых санкциях, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. Он дал главе Кремля 50 дней для принятия решения.

Также Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

При этом американский президент отметил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

Сегодня Трамп заявил, что снова разочарован действиями Путина и сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал Путину для перемирия с Украиной.

По словам американского лидера, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".

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