Сенатор Блюменталь ініціює відновлення військової допомоги США для України

США можуть і повинні якомога швидше відновити військову допомогу для України, а також посилити санкції проти Росії.

Про це заявив американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

Політик наголосив, що результати виборів у США допомогли повернути питання України та її оборони в центр уваги.

За словами Блюменталя, він планує скористатися цим моментом і внести до Конгресу США спеціальний законопроєкт. Якщо його ініціатива матиме успіх, Україна знову зможе отримувати військову допомогу від США, яку заблокував президент Дональд Трамп.

Крім того, сенатор разом з іншими демократами хоче домогтися від очільника Білого дому запровадження "пекельних санкцій" проти Росії, а також відновлення обмежень, дію яких було призупинено.

"Потрібно покласти край огидній угоді Трампа щодо дизельного пального, надати військову допомогу (Україні - ред.), зокрема у сфері протиповітряної оборони, та вжити додаткових заходів, щоб продемонструвати необхідну підтримку і змусити Путіна сісти за стіл переговорів про справжній мир", - наголосив Блюменталь.

Ба більше, сенатор вимагатиме від Трампа замінити своїх спецпредставників з питань України та Росії.

"Президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговорники - не покірні маріонетки, які називають цього жорстокого вбивцю "гуманістом", - заявив демократ, маючи на увазі скандальну заяву Стіва Віткоффа.

Також Блюменталь має намір домагатися, щоб Конгрес запровадив контроль над Starlink і Starshield в інтересах суспільства, адже ці системи відіграють надзвичайно важливу роль як для національної безпеки США, так і для їхніх союзників, зокрема України.