Сенатор Блюменталь инициирует возобновление военной помощи США для Украины

США могут и должны как можно скорее возобновить военную помощь для Украины, а также усилить санкции против России.

Об этом заявил американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

Политик подчеркнул, что результаты выборов в США помогли вернуть вопросы Украины и ее обороны в центр внимания.

По словам Блюменталя, он планирует воспользоваться этим моментом и внести в Конгресс США специальный законопроект. Если его инициатива получит поддержку, Украина снова сможет получать военную помощь от США, которую заблокировал президент Дональд Трамп.

Кроме того, сенатор вместе с другими демократами намерен добиться от главы Белого дома введения "адских санкций" против России, а также восстановления ограничений, действие которых было приостановлено.

"Нужно положить конец отвратительному соглашению Трампа по дизельному топливу, оказать военную помощь (Украине - ред.), в частности в сфере противовоздушной обороны, и принять дополнительные меры, чтобы продемонстрировать необходимую поддержку и заставить Путина сесть за стол переговоров о настоящем мире", - подчеркнул Блюменталь.

Более того, сенатор намерен потребовать от Трампа заменить своих спецпредставителей по вопросам Украины и России.

"Президенту США Дональду Трампу нужны новые переговорщики - не покорные марионетки, которые называют этого жестокого убийцу "гуманистом", - заявил демократ, имея в виду скандальное заявление Стива Уиткоффа.

Также Блюменталь намерен добиваться, чтобы Конгресс установил контроль над использованием Starlink и Starshield в интересах общества, поскольку эти системы играют важнейшую роль как для национальной безопасности США, так и для их союзников, в частности Украины.