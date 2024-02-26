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У Сенаті заявили, що допомога США не вплине на війну в Україні. Зеленський відреагував

Понеділок 26 лютого 2024 20:11
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У Сенаті заявили, що допомога США не вплине на війну в Україні. Зеленський відреагував Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Американський сенатор Джей Ді Венс заявив, що схвалення допомоги від США не вплине на результат війни. На його слова відреагував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналіст запитав у Зеленського, що той думає про заяву сенатора США Джей Ді Венса щодо того, що навіть якщо Україна отримає гроші, то результат війни не зміниться.

У відповідь на це президент сказав, що Венс "не розуміє, що тут (в Україні - ред.) відбувається".

"Щоб зрозуміти це, потрібно приїхати на фронт і побачити, що відбувається... без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть вбиті", - додав Зеленський.

Він зауважив, що американський сенатор просто не розуміє всієї ситуації. Зеленський також побажав, щоб війна не торкнулась американських земель.

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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