У Сенаті США запропонували прискорити передачу Україні критично важливих боєприпасів

Ініціативу внесли сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн та сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін. Законопроєкт отримав назву "Закон про прискорення європейських інвестицій в оборону України".

Його автори зазначають, що документ має забезпечити більш стабільні та своєчасні поставки великих партій боєприпасів, необхідних Україні для протидії російській агресії.

Також він покликаний стимулювати інвестиції європейських союзників у підтримку України та розширити можливості оборонної промисловості США.

Чому сенатори пропонують змінити правила

"Українці продемонстрували неймовірну стійкість і здатність до адаптації на полі бою, і я пишаюся тим, що з початку війни США, НАТО та наші інші партнери об’єдналися, щоб підтримати оборону України перед обличчям жорстокого вторгнення Путіна", - наголосив Кейн, член комітетів Сенату з питань збройних сил та міжнародних відносин.

За його словами, новий механізм дозволить ефективніше підтримувати Україну завдяки тіснішій співпраці із союзниками та швидшій передачі необхідних боєприпасів.

Своєю чергою Корнін наголосив, що нинішня процедура погодження експорту озброєння є надто тривалою, через що затримуються поставки, які мають критичне значення для українських військових.

"Наш законопроєкт, заснований на здоровому глузді, скоротить бюрократичні перешкоди, щоб пришвидшити процес придбання та передачі нашими союзниками певних боєприпасів Україні", - додав він.

Які боєприпаси пропонують передавати швидше

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону США про контроль за експортом озброєнь (AECA). Зокрема, пропонується запровадити механізм попереднього схвалення закупівлі та передачі Україні окремих видів боєприпасів країнами НАТО та іншими партнерами до 31 грудня 2030 року з можливістю продовження до 2035 року.

До таких боєприпасів належать:

155-мм артилерійські снаряди;

155-мм артилерійські снаряди Excalibur з збільшеною дальністю;

боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS);

боєприпаси для керованої ракетної системи множинного запуску (GMLRS).

Водночас документ зберігає чинні вимоги щодо контролю за кінцевим використанням озброєння. Крім того, Україна має письмово гарантувати, що не передаватиме ці боєприпаси третім сторонам без згоди США.