В Сенате США предложили ускорить передачу Украине критически важных боеприпасов

Инициативу внесли сенатор-демократ от Вирджиния Тим Кейн и сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин. Законопроект получил название "Закон об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины".

Его авторы отмечают, что документ должен обеспечить более стабильные и своевременные поставки крупных боеприпасных партий, необходимых Украине для противодействия российской агрессии.

Он также призван стимулировать инвестиции европейских союзников в поддержку Украины и расширить возможности оборонной промышленности США.

Почему сенаторы предлагают изменить правила

"Украинцы продемонстрировали невероятную устойчивость и способность адаптироваться на поле боя, и я горжусь тем, что с начала войны США, НАТО и наши другие партнеры объединились, чтобы поддержать оборону Украины перед лицом жестокого вторжения Путина", - подчеркнул Кейн, член комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

По его словам, новый механизм позволит более эффективно поддерживать Украину благодаря более тесному сотрудничеству с союзниками и более быстрой передаче необходимых боеприпасов.

В свою очередь Корнин подчеркнул, что нынешняя процедура согласования экспорта вооружения слишком продолжительна, из-за чего задерживаются поставки, имеющие критическое значение для украинских военных.

"Наш законопроект, основанный на здравом уме, сократит бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс приобретения и передачи нашими союзниками определенных боеприпасов Украине", - добавил он.

Какие боеприпасы предлагают передавать быстрее

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон США о контроле за экспортом вооружений (AECA). В частности, предлагается ввести механизм предварительного одобрения закупки и передачи Украине отдельных видов боеприпасов странами НАТО и другими партнерами до 31 декабря 2030 г. с возможностью продления до 2035 года.

К таким боеприпасам относятся:

155-мм артиллерийские снаряды;

155-мм артиллерийские снаряды Excalibur с увеличенной дальностью;

боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS);

боеприпасы для управляемой ракетной системы множественного запуска (GMLRS)

В то же время, документ сохраняет действующие требования по контролю за конечным использованием вооружения. Кроме того, Украина должна в письменном виде гарантировать, что не будет передавать эти боеприпасы третьим сторонам без согласия США.