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У Сенаті США запропонували підтримати енергетичну інфраструктуру України

Фото: Сенат США підтримає енергетичну інфраструктуру України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Американські сенатори внесли двопартійний проект закону, який спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України та зменшення залежності ЄС від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.

"Сьогодні наші друзі в Конгресі - сенатори Менендес (демократи) та Ріш (республіканці) внесли двопартійний проект закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", - написала вона.

За її словами, цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікацію джерел енергії тощо.

"Це повністю відповідає стратегічним пріоритетам України і планам реконструкції. А також енергетика - один з п’яти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і сподіваємося буде ще більше підтримувати", - додала Маркарова.

Допомога США

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

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