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В Сенате США предложили поддержать энергетическую инфраструктуру Украины

Фото: Сенат США поддержит энергетическую инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Американские сенаторы внесли двухпартийный проект закона, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и уменьшение зависимости ЕС от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

"Сегодня наши друзья в Конгрессе - сенаторы Менендес (демократы) и Риш (республиканцы) внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - написала она.

По ее словам, этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.п.

"Это полностью отвечает стратегическим приоритетам Украины и планам реконструкции. А также энергетика - один из пяти ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и надеемся будет еще больше поддерживать", - добавила Маркарова.

Помощь США

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов в помощь Украине в восстановлении после российского вторжения. Большинство средств будут направлены на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру.

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