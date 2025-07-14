У Сенаті США запропонували передати активи РФ на допомогу викраденим українським дітям

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, раніше CBS News з посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп може конфіскувати близько 5 млрд доларів заморожених російських активів.

При цьому видання уточнювало, що американський лідер може виділити нове фінансування на допомогу Україні у війні з Росією.

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