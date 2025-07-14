В Сенате США предложили передать активы РФ на помощь похищенным украинским детям

Конфискация активов РФ

Напомним, ранее CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что президент США Дональд Трамп может конфисковать около 5 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом издание уточняло, что американский лидер может выделить новое финансирование на помощь Украине в войне с Россией.

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