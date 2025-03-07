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У Сенаті США республіканці заблокували п'ять резолюцій на підтримку України

Вашингтон, П'ятниця 07 березня 2025 21:44
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У Сенаті США республіканці заблокували п'ять резолюцій на підтримку України Ілюстративне фото: Сенат США не підтримав резолюцію на підтримку України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сенаті США в середу, 5 березня, виносили на голосування п'ять резолюцій на підтримку України. Їх заблокували республіканці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Голосу Америки" розповіли представники офісів сенаторів, які є авторами цих резолюцій.

Вони зазначили, що п'ять сенаторів винесли на голосування кожен свою версію проєкту резолюції на підтримку України. У документах містився заклик "засудити жорстоке вторгнення" російського диктатора Володимира Путіна в Україну, а також підкреслити підтримку України з боку США.

Авторами резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь і Пітер Велч, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Такі резолюції підтримав лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. Він зазначив, що такі документи "підтверджують двопартійні засади", які мають підтримувати і демократи, і республіканці.

При цьому проти резолюції виступив республіканець, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

"Це навіть не законопроект, це тільки резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом. Особисто я повністю згоден із цією думкою (текстом резолюцій - ред.). Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", - зазначив Ріш, уточнивши, що такий документ ніяк не вплине на Путіна.

Резолюція на підтримку України

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що члени Палати представників США представили проект резолюції на підтримку України.

У документі пропонувалося підтвердити рішучу підтримку України, а також засудити главу Кремля Володимира Путіна.

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