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В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

Вашингтон, Пятница 07 марта 2025 21:44
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В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины Иллюстративное фото: Сенат США не поддержал резолюции в поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сенате США в среду, 5 марта, выносили на голосование пять резолюций в поддержку Украины. Их заблокировали республиканцы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Голосу Америки" рассказали представители офисов сенаторов, которые являются авторами этих резолюций.

Они отметили, что пять сенаторов вынесли на голосование каждый свою версию проекта резолюции в поддержку Украины. В документах содержался призыв "осудить жестокое вторжение" российского диктатора Владимира Путина в Украину, а также подчеркнуть поддержку Украины со стороны США.

Авторами резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Голлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Такие резолюции поддержал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Он отметил, что такие документы "подтверждают двухпартийные основы", которые должны поддерживать и демократы, и республиканцы.

При этом против резолюции выступил республиканец, глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

"Это даже не законопроект, это только резолюция. Нет никого, кто бы ни согласился с ее текстом. Лично я полностью согласен с этим мнением (текстом резолюций - ред.). Но эта резолюция будет иметь абсолютно нулевой эффект", - отметил Риш, уточнив, что такой документ никак не повлияет на Путина.

Резолюция в поддержку Украины

Напомним, несколько недель назад стало известно, что члены Палаты представителей США представили проект резолюции в поддержку Украины.

В документе предлагалось подтвердить решительную поддержку Украины, а также осудить главу Кремля Владимира Путина.

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