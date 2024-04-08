UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів

Фото: у Конгресі США дали прогноз про допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст.

Вона нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроект з відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд. доларів на допомогу нашій країні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроекту, зокрема це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроекту з грошима для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАДопомога УкраїніКонгресс США