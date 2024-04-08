В Сенате США ожидают, что Конгресс примет помощь Украине за несколько следующих недель

Она напомнила, что в феврале была среди тех сенаторов, которые поддержали законопроект с новым финансированием помощи Украине на 60 млрд долларов. Она ожидает, что документ вынесут на голосование в Палате представителей, но с правками.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", - добавила сенатор.

По словам Эрнст, предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине в кредит может сработать.

Сенатор заверила, что большинство конгрессменов поддерживают Украину, но есть разногласия по вопросу уровня расходов.

"Мы знаем, что для Украины очень важно иметь необходимые боеприпасы, чтобы быть уверенным в способности дать отпор российским захватчикам. Все это очень-очень критично, и я очень надеюсь, что выделим помощь в ближайшее время", - отметила она.