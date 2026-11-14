У Сенаті США назвали абсурдною вимогу Росії до НАТО відвести війська

Коттон назвав абсурдною вимогу Росії, щоб країни НАТО відвели свої війська від власних кордонів.

"Путін вкотре довів, що не має наміру серйозно ставитися до укладення миру шляхом переговорів. На цей момент подальші переговори - це фарс", - зазначив сенатор.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не може перемогти.

"Ми повинні допомогти Україні довести йому це", - додав Коттон.