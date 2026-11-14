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У Сенаті США назвали абсурдною вимогу Росії до НАТО відвести війська

14:15 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: голова розвідувального комітету Сенату США Том Коттон (Getty Images)

Подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Москви наміру домовлятися про мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон написав у соцмережі Х.

Коттон назвав абсурдною вимогу Росії, щоб країни НАТО відвели свої війська від власних кордонів.

"Путін вкотре довів, що не має наміру серйозно ставитися до укладення миру шляхом переговорів. На цей момент подальші переговори - це фарс", - зазначив сенатор.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не може перемогти.

"Ми повинні допомогти Україні довести йому це", - додав Коттон.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб Альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.

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