В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска

Коттон назвал абсурдным требование России, чтобы страны НАТО отвели свои войска от собственных границ.

"Путин в очередной раз доказал, что не намерен серьезно относиться к заключению мира путем переговоров. На данный момент дальнейшие переговоры - это фарс", - отметил сенатор.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится остановить войну, только когда осознает, что не может победить.

"Мы должны помочь Украине доказать ему это", - добавил Коттон.