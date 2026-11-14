В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска

Дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны бессмысленны, поскольку требования Кремля по отводу войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Москвы намерения договариваться о мире.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон написал в соцсети Х.
Коттон назвал абсурдным требование России, чтобы страны НАТО отвели свои войска от собственных границ.
"Путин в очередной раз доказал, что не намерен серьезно относиться к заключению мира путем переговоров. На данный момент дальнейшие переговоры - это фарс", - отметил сенатор.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится остановить войну, только когда осознает, что не может победить.
"Мы должны помочь Украине доказать ему это", - добавил Коттон.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия снова начинает требовать от НАТО, чтобы Альянс вывел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 году. Все это происходит в рамках требований по пересмотру всей европейской безопасности.