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В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска

14:15 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава разведывательного комитета Сената США Том Коттон (Getty Images)

Дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны бессмысленны, поскольку требования Кремля по отводу войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Москвы намерения договариваться о мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон написал в соцсети Х.

Коттон назвал абсурдным требование России, чтобы страны НАТО отвели свои войска от собственных границ.

"Путин в очередной раз доказал, что не намерен серьезно относиться к заключению мира путем переговоров. На данный момент дальнейшие переговоры - это фарс", - отметил сенатор.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится остановить войну, только когда осознает, что не может победить.

"Мы должны помочь Украине доказать ему это", - добавил Коттон.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия снова начинает требовать от НАТО, чтобы Альянс вывел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 году. Все это происходит в рамках требований по пересмотру всей европейской безопасности.

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