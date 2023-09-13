У Сенаті Італії працюватиме росіянка, яка відкрито підтримує війну проти України, - ЗМІ

Як росіянка влаштувалася на роботу в Сенат

35-річна Ірина Осипова почне працювати в Сенаті Італії з 1 листопада. Зазначається, що вона обійматиме посаду помічника парламенту.

Вона відповідатиме за бази даних, класифікацію та архівацію кореспонденції в Сенаті. Також вона займатиметься адміністративними та бухгалтерськими функціями, зокрема консультування щодо баз даних.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що вона також матиме доступ до бухгалтерських даних і досьє з усіх важливих питань.

Комісія з відбору персоналу не звернула увагу на її проросійську позицію

Видання пише, що про політичні погляди Осипову під час іспитів не запитували, нібито цього процедура складання іспитів і не передбачає.

Голова екзаменаційної комісії Паола Бінетті наголошує, що "це було б несправедливим втручанням, яке створило б очевидну несправедливу дискримінацію".

"Як приватна особа ви вільні мати ідеї, які найкраще

відповідають вашому політичному вибору і цінностям, у які ви вірите. Але як державній посадовій особі вам не буде дозволено поширювати пропаганду", - наголошує Бінетті.

Осипова підтримує російського диктатора Володимира Путіна

Ірина Осипова народилася в Москві 1988 року і має подвійне громадянство - російське та італійське.

Вона не раз публічно висловлювала підтримку політики Путіна. Так, наприклад, на особистій сторінці в соціальних мережах вона називала Путіна "лідером, який не має собі рівних у світі", а російський режим - "зразком для Італії щодо захисту національних інтересів".

Також жінка виходила в Італії на протести проти європейських санкцій щодо Росії, введених у 2014 році. Вона також брала участь у мітингах на підтримку війни в Україні та критикувала політику Києва, називаючи її "нацистською".

У 2015 році на своїй сторінці у Facebook Осипова опублікувала фотографію, на якій вона стоїть разом із лідером неонацистської групи "Русич" Яном Петровським і його заступником.

Реакція представників України

Посол України в Італії Ярослав Мельник заявив, що призначення російської пропагандистки до Сенату в посольстві сприйняли із прикрістю.

"Зараз багато інститутів, національних і міжнародних, прагнуть знизити присутність російських чиновників у своїх структурах. Це не тільки підводить посольство під загрозу - діяльність представників країни-агресора може становити ризики для самої інституції та країни загалом", - пояснив Мельник.

Відносини Італії та Росії та допомога Україні

Італія підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, неодноразово передавала гуманітарну та військову допомогу.

Раніше Італія вирішила призупинити дію "золотих віз" для російських і білоруських інвесторів. Це сталося із запізненням у більш ніж на рік.

Наприкінці липня міністр оборони Італії Гуідо Крозето заявив про можливість політичного, а не військового завершення війни в Україні через нібито "глухий кут" на фронті. В Україні таку заяву італійського міністра сприйняли з критикою.

Також Італія залучила дві авторитетні культурні установи, щоб допомогти відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі. Його минулого місяця обстріляла російська армія.