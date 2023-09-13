В Сенате Италии будет работать россиянка, которая открыто поддерживает войну против Украины, - СМИ

Как россиянка устроилась на работу в Сенат

35-летняя Ирина Осипова начнет работать в Сенате Италии с 1 ноября. Отмечается, что она будет занимать должность помощника парламента.

Она будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в Сенате. Также она будет заниматься административными и бухгалтерскими функциями, в частности консультирование по базам данных.

Местные СМИ уточняют, что она также будет иметь доступ к бухгалтерским данным и досье по всем важным вопросам.

Комиссия по отбору персонала не обратила внимание на ее пророссийскую позицию

Издание пишет, что о политических взглядах Осипову во время экзаменов не спрашивали, якобы этого процедура сдачи экзаменов и не предусматривает.

Председатель экзаменационной комиссии Паола Бинетти отмечает, что "это было бы несправедливым вмешательством, которое создало бы очевидную несправедливую дискриминацию".

"Как частное лицо вы вольны иметь идеи, которые лучше всего

соответствуют вашему политическому выбору и ценностям, в которые вы верите. Но как государственному должностному лицу вам не будет разрешено распространять пропаганду", - отмечает Бинетти.

Осипова поддерживает российского диктатора Владимира Путина

Ирина Осипова родилась в Москве в 1988 году и имеет двойное гражданство - российское и итальянское.

Она не раз публично выражала поддержку политики Путина. Так, например, на личной странице в социальных сетях она называла Путина "лидером, который не имеет себе равных в мире", а российский режим - "образцом для Италии по защите национальных интересов".

Также женщина выходила в Италии на протесты против европейских санкций в отношении России, введенных в 2014 году. Она также участвовала в митингах в поддержку войны в Украине и критиковала политику Киева, называя ее "нацистской".

В 2015 году на своей странице в Facebook Осипова опубликовала фотографию, на которой она стоит вместе с лидером неонацистской группы "Русич" Яном Петровским и его заместителем.

Реакция представителей Украины

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник заявил, что назначение российской пропагандистки в Сенат в посольстве восприняли с сожалением.

"Сейчас многие институты, национальные и международные, стремятся снизить присутствие российских чиновников в своих структурах. Это не только подводит посольство под угрозу - деятельность представителей страны-агрессора может представлять риски для самой институции и страны в целом", - пояснил Мельник.

Отношения Италии и России и помощь Украине

Италия поддержала Украину после полномасштабного вторжения в Украину, неоднократно передавала гуманитарную и военную помощь.

Ранее Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием более чем на год.

В конце июля министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о возможности политического, а не военного завершения войны в Украине из-за якобы "тупика" на фронте. В Украине такое заявление итальянского министра приняли с критикой.

Также Италия привлекла два авторитетных культурных учреждения, чтобы помочь восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе. Его в прошлом месяце обстреляла русская армия.