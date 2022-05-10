В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ спонсором терроризма

Инициаторы резолюции в документе назвали действия российского правительства в период правления Владимира Путина актами терроризма и призвали госсекретаря США признать РФ государством, что его спонсирует. Россия может стать пятой страной в этом списке.

“Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее следует ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра”, – заявил сенатор Грэм.

Его коллега Блументаль считает, что подготовка РФ к вторжению в Украину в 2014 году была актом поддержки терроризма. Российские власти финансово удерживали пособников и наемников, а также доверенных лиц в Украине. По его словам, Россия "спонсировала терроризм годами и годами", а теперь должна понести ответственность за свои поступки.

В резолюции сенаторы определили ряд оснований признания РФ государством-спонсором терроризма. К ним, в т.ч. попали: террор наемников на примере ЧВК "Вагнера", военные преступления во время войны против Украины, преследование политических оппонентов и т. д.