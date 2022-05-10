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Байден обвинил Путина в росте цен на топливо и продукты в США

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Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 20:23
Байден обвинил Путина в росте цен на топливо и продукты в США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден обвинил Владимира Путина в росте цен на топливо и продукты на американском рынке. Он также отметил, что Вашингтон ищет возможность вернуть украинское зерно на мировые биржи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"В марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на продукты у нас", - сказал Байден.

Американский президент заявил, что США сейчас находятся в самом сильном положении и способны справиться с инфляцией. По его словам, снизить цены на продукты в мире вполне реально. Байден добавил, что в Украине находится около 20 млн тонн зерна, и их вывод на мировые рынки будет способствовать снижению цен.

"Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок", - подчеркнул Байден.

Напомним, Байден не первый раз обвиняет Путина в росте цен на мировых рынках. В апреле американский президент отметил, что в США домохозяйства столкнулись с более высокой стоимостью газа.

Отметим, в марте инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет.

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