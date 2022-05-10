У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання РФ спонсором тероризму

Ініціатори резолюції у документі назвали дії російського уряду в період правління Володимира Путіна актами тероризму та закликали держсекретаря США визнати РФ державою, що його спонсорує. Росія може стати п'ятою країною в цьому переліку.

“Це визнання буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра”, – заявив сенатор Грем.

Його колега Блументаль вважає, що підготовка РФ вторгнення до України в 2014 році було актом підтримки тероризму. Російська влада фінансово утримувала посібників і найманців, а також довірених осіб в Україні. За його словами, Росія "спонсорувала тероризм роками і роками", а тепер повинна понести відповідальність за свої вчинки.

У резолюції сенатори визначили низку підстав для визнання РФ державою-спонсором тероризму. До них, зокрема. потрапили: терор найманців на кшталт ПВК "Вагнера", воєнні злочини під час війни проти України, переслідування політичних опонентів тощо.