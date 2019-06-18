В Сенате США состоятся слушания по Украине

В комитете по иностранным делам Сената США состоятся слушания на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт сенатского комитета.

Отмечается, что слушания состоятся сегодня, 18 июня. На заседании будет присутствовать спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер. Он начнет свой доклад в 14:30 по вашингтонскому времени (это 21:30 по Киеву).

Затем выступит бывший посол США в Украине Джон Хербст, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.

Напомним, в мае в Сенате США была утверждена на одобрение резолюция, посвященная 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины. В резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС и осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.