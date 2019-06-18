У Сенаті США відбудуться слухання по Україні

У комітеті із закордонних справ Сенату США відбудуться слухання на тему "П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт сенатського комітету.

Зазначається, що слухання відбудуться сьогодні, 18 червня. На засіданні буде присутній спецпредставник держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Він розпочне свою доповідь о 14:30 за вашингтонським часом (це 21:30 за Києвом).

Потім виступить колишній посол США в Україні Джон Гербст, директор проекту з глобальної демократії та перспективних технологій Інституту Брукінґза Аліна Полякова та представник Heritage Foundation Джеймс Карафано.

Нагадаємо, у травні у Сенаті США було затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України. У резолюції міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС та засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим.