В Сенате США призвали администрацию Трампа ввести санкции против Турции

Администрацию президента США Дональда Трампа призвали ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее письму на имя госсекретаря США Майка Помпео направили в понедельник, 2 декабря, сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен.

"Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон (о введении санкций - ред.). Если мы не поступим так, это станет ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий для себя", - говорится в письме.

Напомним, ранее Госдепартамент США пригрозил Турции введением санкций в случае использования ЗРК С-400, приобретенных у России. Как сообщили в Госдепе, Турции необходимо отказаться от российских ЗРК для того, чтобы наладить отношения с США, так как Америка считает российские комплексы угрозой американской национальной безопасности.

Позже, в конце ноября, Турция начала тестирование ЗРК С-400. В частности, 25 ноября Турция провела испытания на связь между С-400 и истребителями.