В Сенате США приняли резолюцию о признании России спонсором терроризма

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, которые поддерживают терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Как пояснил сенатор-республиканец Крис Кунс, окончательное решение о признании России государством, спонсирующим деятельность террористов, в связи с незаконным вторжением на территорию Украины, должно быть принято администрацией Джо Байдена.

Резолюция комитета призывает администрацию сделать это, но фактически Россия пока не определена в качестве государства-спонсора терроризма, сказал сенатор Кунс.

"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он предпринял, отдав приказ идти на Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени", - сказал Джеймс Риш, сенатор-республиканец от штата Айдахо.

По мнению Риша, на общем голосовании в Сенате резолюция "получит значительное количество голосов".

Госдеп вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции, которые налагаются на такие государства, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

На данный момент в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм. Россия может стать пятой страной в этом списке.

Ранее глава Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.

До этого президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

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