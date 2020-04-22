В Сенате США подтвердили выводы разведки о вмешательстве РФ в выборы

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Барр и вице-председатель Марк Уорнер выпустили доклад о работе разведки в части расследования вмешательства России в американские выборы президента в 2016 году. Об этом говорится на сайте сенатора Барра.

В докладе изучаются источники, инструменты и аналитическая работа, проведенная разведывательным сообществом 2017 года (ICA), которая определила, что Россия провела беспрецедентную многоплановую кампанию по вмешательству в президентские выборы 2016 года в США.

В ранее опубликованных отчетах рассматривались вопросы безопасности на выборах в США, использование Россией социальных сетей и реакция администрации Обамы на вмешательство России. В последнем - пятом - томе будут рассмотрены выводы контрразведки Комитета.

"Россия вмешалась в наши выборы 2016 года, чтобы помешать кандидату Хиллари Клинтон и помочь кандидатуре Дональда Трампа... Безусловно, нет никаких оснований сомневаться в том, что успех россиян в 2016 году побуждает их попробовать еще раз в 2020 году", - указано в отчете.

Подводя итог, авторы доклада отмечают, что все предыдущие заявления о вмешательстве РФ подкреплены разведывательными данными из всех источников, оправданы и должным образом представлены.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократа Адама Шиффа в том, что он умышленно разгласил секретную информацию о попытке России вмешаться в президентские выборы в США.