В Сенате США ожидают одобрения законопроекта об увеличении ежегодной военной помощи Украине

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес сообщил, что завтра в возглавляемом им комитете рассмотрят законопроект "О партнерстве с Украиной по вопросу безопасности". Он ожидает, что документ будет одобрен.

Об этом Менендес сказал в ходе разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою, информируют в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Менендес заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и впредь решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России.

"Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О партнерство с Украиной по вопросу безопасности", который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи,включая с предоставлением летального оружия", - говорится в сообщении.