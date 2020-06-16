В Сенате США одобрили 10 млн долларов на подготовку к ядерным испытаниям

Фото: Сенат США (roskam.house.gov)

Инициатива предполагает 10 млн долларов на проекты, направленные на реализацию целей поправки

Комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября. Поправка позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.

Об этом сообщает газета The Hill.

Инициатива предполагает 10 млн долларов на проекты, направленные на реализацию целей поправки.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством".

По его словам, это может спровоцировать ядерные испытания со стороны других государств и вызвать новую гонку ядерных вооружений, в которой каждый окажется в проигрыше.

Отмечается, что поправка Коттона появилась после того, как администрация Трампа выдвинула перспективу возобновления ядерных испытаний в качестве переговорной тактики в усилиях по обеспечению трехстороннего ядерного соглашения с Россией и Китаем.

Последний подземный ядерный взрыв на полигоне в Неваде произвели в сентябре 1992 года.

Напомним, ранее Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, и готовности к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений.

По информации The Washington Post, власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.

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Автор: Надежда Собенко