Сенат США виділив 10 млн доларів на підготовку до ядерних випробувань

Фото: Сенат США (roskam.house.gov)

Ініціатива передбачає 10 млн доларів на проекти, спрямовані на реалізацію цілей поправки

Комітет Сенату Конгресу Сполучених Штатів по справах збройних сил схвалив поправку до проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який почнеться з 1 жовтня. Ініціатива передбачає 10 млн доларів на проекти, спрямовані на реалізацію цілей поправки.

Про це повідомляє газета The Hill.

Поправка дозволить скоротити час, необхідний для проведення ядерного випробування.

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімболл назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям".

За його словами, це може спровокувати ядерні випробування з боку інших держав і викликати нову гонку ядерних озброєнь, в якій кожен опиниться в програші.

Наголошується, що поправка Котона з'явилася після того, як адміністрація Трампа висунула перспективу відновлення ядерних випробувань як переговорну тактику в зусиллях щодо забезпечення тристоронньої ядерної угоди з Росією і Китаєм.

Останній підземний ядерний вибух на полігоні в Неваді виробили у вересні 1992 року.

Нагадаємо, раніше Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь.

За інформацією The Washington Post, влада США обговорювала можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.

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Автор: Надія Собенко