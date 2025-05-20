Сенат затвердив свата Трампа послом США у Франції попри судимість

Це рішення викликало широкий резонанс через попередні судимості Кушнера, які були зняті завдяки президентському помилуванню.

Трамп призначив Кушнера через кілька тижнів після переобрання.

Джаред Кушнер, старший радник Трампа у першому терміні, відіграв ключову роль в укладенні Угод Авраама - одного з головних зовнішньополітичних досягнень адміністрації.

За призначення Кушнера проголосували 51 сенатор, 45 - проти. Єдиним демократом, що підтримав, став Корі Букер. Республіканка Ліза Мурковскі голосувала проти.

Що відомо про Кушнера

У 2005 році Кушнер визнав провину у поданні фальшивих податкових декларацій, помсті свідкам і неправдивих заявах ФЕД. Він відбув два роки ув’язнення. У грудні 2020 року Трамп помилував його.

Колишній федеральний прокурор Кріс Крісті назвав злочини Кушнера "одними з найогидніших" у своїй кар’єрі.

На слуханнях Кушнер визнав помилки і заявив, що сплатив "високу ціну". Демократка Петті Мюррей назвала його непридатним для посольства через судимість і помилування.

Чарльз Кушнер - не єдиний родич Трампа у владі: тесть його дочки Тіффані, Массад Булос, працює старшим радником в адміністрації.